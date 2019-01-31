2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولار يبقى عند أدنى سعر في بغداد خلال شهر سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الخميس، إستقرارا في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، لكنه يبقى عند أدنى سعر في غضون شهر.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1196 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و600 دينار للمائة دولار بعد ان كان أمس 1195 ديناراً للدولار الواحد.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1190 ديناراً، أي 119 ألف دينار للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 114.97 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 131.27 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 523.88 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1319.57 دولارسعر برميل نفط خام برنت = 62.11 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 54.63 دولار.

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