2019/01/31 | 11:14

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المركز العراقي يحذر من الحبوب المنحفة والمنشطات الجنسية

بغداد -

كلمة

حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات من انتشار بيع الحبوب

المنحفة والابر الخاصة ببناء الاجسام وادوات التجميل والمنشطات

الجنسية والتي يتم الترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر

خدمة التوصيل.

وقال المركز في تقريره "تم رصد اشاعه تصنف بإشاعات الامل والتي يتم

الترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحتوي هذه الإشاعة عن

وجود حبوب وابر تنحيف، ونفخ الوجه، واذابة الشحوم، والابر الخاصة

ببناء الاجسام يتم بيعها واستخدامها بدون رقابة طبية بعيدا عن

الصيدليات والمذاخر المختصة واحتمالية طريقة تخزين خاطئة".

وتابع المرصد انه "وأثناء تتبع هذه المواقع والتواصل معها والتأكد

من محتويات المواد التي يتم الترويج عنها تبين بأنها مواد غير خاضعه

للرقابة الطبية ويؤدي استخدامها الى السرطان وتدمير الجهاز العصبي

اضافة الى توقف دقات القلب المفاجئ وتؤدي الى الموت".

ودعا المركز المواطنين الابلاغ عن مثل هذه الحالات الى الاجهزة

الامنية وعدم التهاون مع مروجيها من خلال الارقام المجانية المنتشرة

للأجهزة الامنية.

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