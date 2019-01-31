نائب عن الأنبار يوضح الهدف وراء محاولات فتح مكاتب

2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلنفى النائب في البرلمان العراقي، فيصل العيساوي، فتح مكاتب تسمى بـ"وحدة التبليغ الديني" في المحافظة بهدف نشر الفكر الشيعي بين الأهالي، مؤكداً أن "مجموعة من الشباب في المحافظة أرادوا لفت انتباه الوسائل الإعلامية بإذاعة هكذا أخبار في محاولة لإثارة الشارع بغية مقاومة الوجود الأمريكي في الأنبار".وقال العيساوي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إن " مجموعة من الشباب السنة من أهالي الأنبار حاولوا فتح مكتب تحت مسمى (وحدة التبليغ الديني) لكن هذا الأمر تلاشى ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل على أرض الواقع".وأضاف أن " هذه كانت المحاولات الهدف منها إثارة الشارع لمقاومة الوجود الأمريكي في الأنبار فقط، وليست الغاية منها نشر الفكر الشيعي في المحافظة".وتداولت الأنباء حول قرار لهيئة الحشد الشعبي بافتتاح وحدة "للتبليغ الديني" في قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار في محاولة لنشر الفكر الشيعي في المناطق السنية.في حين أبدى الناشطون في محافظة الأنبار ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تخوفهم من عمل تلك الوحدة على نشر التشيّع في محافظة الأنبار، مطالبين "بضرورة الوقوف على الهدف الحقيقي من وراء افتتاحها".

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