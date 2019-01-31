الحدود: فزنا رغم الغيابات السبعة وقريباً نستكمل قضية المحترفين

2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت الهيئة الادارية لنادي الحدود الرياضي، اليوم الخميس، ان فريقها الكروي استحق الفوز على فريق امانة بغداد، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.وقال امين سر النادي حازم تيمور لـ"الغد برس"، ان "فريقنا قدم مستوى مميزا امام فريق امانة بغداد، وحقق المطلوب عبر خطف النقاط الثلاث".

واوضح تيمور ان "اللاعبين ظهروا بأداء جيد، رغم غياب سبعة لاعبين، يعدون من الركائز الاساسية في فريق الحدود".

واشار الى ان "الادارة ستستكمل قريباً مسألة تاشيرات التحاق اللاعبين المحترفين، الايفواري ابراهيم توريه، والسوري أحمد البصير، لأجل تمثيل فريقنا الكروي في الدوري العراقي الممتاز".يشار الى ان فريق الحدود استطاع يوم امس الاربعاء التغلب على فريق امانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد.

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