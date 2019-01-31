رسمياً - الهلال يتعاقد مع الإيطالي سيباستيان جوفينكو

2019/01/31 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي الإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي تورونتو الكندي.

الهلال كشف أن التعاقد مع اللاعب يمتد حتى 3 سنوات، وذلك بعد نجاح المفاوضات من قبل رئيس الزعيم محمد بن فيصل.

وتواجد رئيس الهلال في لوس أنجلوس اليوم رفقة اللاعب أثناء توقيع العقد بشكل رسمي مع اللاعب الإيطالي.#الهلال يعلن عن تعاقده مع الإيطالي جوفينكو قادما من تورنتو الأمريكي.



https://t.co/3ogzPgoedG— موقع قول السعودي (@GoalSA) January 31, 2019‫ومن المنتظر أن يلتحق جوفينكو الذي مثل فريق يوفنتوس بين عامي 2006 و2015، للالتحاق في تدريبات الفريق الأزرق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء الإجراءات القانونية.



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يُذكر أن نادي الهلال كان قد أعلن تعاقده مع المدير الفني الكرواتي زوران مامتيتش من أجل خلافة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.





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