الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

2019/01/31 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت وسائل إعلام عبرية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة

الماضية 11 فلسطينيا في الضفة الغربية.

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