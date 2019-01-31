مسلحون يقتلون مختارا في الفلوجة

2019/01/31 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدرفي تصريحات صحفية، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نار اسلحتهم، في ساعة متقدمة من ليل امس، تجاه مختار منطقة النعيمية، في مدينة الفلوجة، ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث، وقتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".



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