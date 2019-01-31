ضبط أدوية ومستلزمات طبية مهربة وغير مفحوصة

2019/01/31 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط عدد من أصحاب المذاخر ومديري شركات الأدوية لقيامهم بإدخال أدوية ومستلزمات طبية "مهربة وغير مفحوصة" إلى محافظة كركوك.

وقالت الدائرة في بيان ، إن "فريقاً من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة انتقل رفقة موظفين مختصين من دائرة صحة كركوك إلى مدخل إحدى السيطرات في المحافظة لضبط المتهمين والأدوية المهربة"، لافتةً إلى أن "المتهمين (أصحاب المذاخر ومديري الشركات الأدوية) قاموا بتهريب الأدوية إلى المحافظة عبر مركبات حمل (برادات)".وأضافت الدائرة، أن "الفريق تمكن من ضبط سبعة أشخاص ضالعين في عملية التهريب ومركبتين محملتين بالأدوية"، مبينة أنه "تم جرد جميع المضبوطات وفق أحكام المادة (50) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40 لسنة 1970)".وأشارت الدائرة، إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات؛ وعرضها بصحبة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر إيقافهم على ذمة التحقيق".انتهى ..



م ف

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