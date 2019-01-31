الخارجية النيابية: قانون السفراء يشترط اختيارهم بنسبة 50% من الكتل السياسية

2019/01/31 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب عن لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى امين، اليوم الخميس، ان قانون "السفراء" يشترط ان تكون هناك نسبة 50 % من الكتل السياسية، مبيناً ان وزارة الخارجية حددت أوقات الترشيح والتقديم للمستشارين والوزراء المفوضين داخل السلك الدبلوماسي.وقال امين في تصريح لـ"الغد برس" ان "قائمة الاسماء التي رشحتها وزارة الخارجية للسفراء في الدورة البرلمانية السابقة"، مبينا ان "القائمة رفعت الى مجلس الوزراء وتم اعتمادها وارسلت الى مجلس النواب في الدورة الماضية لكن البرلمان يرى ان القائمة ليس فيها توازن ولم تصغ بصورة جيدة ولايوجد فيها مرشحين من الكتل السياسية بحسب قانون الخدمة الخارجية".واوضح ان "قانون الخدمة الخارجية يشترط ان تكون هناك نسبة 50% من الكتل السياسية من خارج الوزارة، و50% من الكفاءات داخل الوزارة"، مشيرا الى ان "هناك عدة أسباب اعادة القائمة الى الوزارة للنظر فيها".واضاف ان "قائمة اسماء السفراء فيها أسماء مقدرة وكفوءة لان يصبحوا سفراء ولكن ملاحظات البرلمان كانت معتبرة"، لافتا الى ان "وزارة الخارجية حددت أوقات للترشيح والتقديم للمستشارين والوزراء المفوضين داخل السلك الدبلوماسي ليقدموا ويتم امتحانهم وبعده ترسل الأسماء الى رئاسة الوزراء ومن بينهم المرشحين للكتل السياسية ومن ثم الى المجلس للتصويت عليه".

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