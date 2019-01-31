الجيل الجديد تطالب بإنهاء 'القرارات الفردية' لحكومة الاقليم بفرض 'التقشف الاجباري' على الموظفين

2019/01/31 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالب النائب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة، سركوت شمس الدين، اليوم الخميس، مجلس النواب بالوقوف مع اقليم كردستان، لانهاء القرارات التعسفية المفروضه عليه.وذكرشمس الدين، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الظلم الذي وقع على موظفي الاقليم بفرض التقشف الاجباري غير قانوني، ويجب ان ينتهي خصوصاً مع اقرار موازنة 2019 وادعاء حكومة الاقليم بانها جاءت لصالح الاقليم".

واضاف ان "حركة الجيل الجديد طالبت اكثر من مرة وخرجت بتظاهرات في كانون الاول من عام 2017 لانهاء القرارات الفردية من حكومة الاقليم بفرض التقشف الاجباري على الموظفين، الا ان السلطات وجهت غضبها على الحركة واعتقلت عدداً من اعضاءها".وطالب شمس الدين حكومة بغداد وخصوصا مجلس النواب بـ "الوقوف الى جانب موظفي الاقليم بالخروج من محنتهم هذه وانهاء القرارات التعسفية،كون مؤسسات الاقليم ضعيفة جدا ولا تقوى على إنهاء مثل تلك القرارات بسهولة".

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