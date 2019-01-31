الصالحي وإدارة كركوك يتفقون على تسعيرة المولدات الأهلية بـ8 آلاف دينار للأمبير

2019/01/31 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اتفق رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي خلال اجتماعه مع إدارة كركوك، اليوم الخميس، على ان تكون تسعيرة المولدات الأهلية بـ8 آلاف دينار للأمبير.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "بهدف متابعة ملف انقطاع الكهرباء المستمر في محافظة كركوك وازمة تسعيرة المولدات الاهلية زار رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي صباح اليوم ديوان محافظة كركوك حيث استقبله المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي".

واضاف ان "الصالحي عقد اجتماعا مع علي حمادي بحضور مدير توزيع كهرباء كركوك يالجين مهدي وعددا من اعضاء مجلس محافظة ومدينة كركوك للكتلة التركمانية والعربية".وتابع انه "تمت مناقشة معالجة ظاهرة الانقطاع المستمر للكهرباء في كركوك والتقليل من تسعيرة المولدات الاهلية بما يخدم مواطني كركوك واصحاب المولدات وكذلك تجهيز حكومة اقليم كردستان بحصة كركوك من الكهرباء حسب العقد المبرم مع المستثمر احمد اسماعيل".واوضح ان "المجتمعين اتفقوا على ان تكون التسعيرة الاخيرة هي ٨ الاف دينار مع مطالبة وزارة النفط بزيادة حصة كركوك من الكاز من ١٠ لتر الى ٢٥ لترا".واكد الصالحي ان "كركوك تعاني من ازمة لانقطاع الكهرباء ومواطني كركوك تحملوا كثيرا وقد نفذ صبرهم وفوق كل هذا يتم القاء المشكلة على عاتقهم بتسديد فاتورة اجور المولدات الزائدة بين كل شهر ونحن في اشهر الذروة وهذا لا نقبل به اطلاقا".ولفت البيان انه "خلال الاجتماع جرى الاتصال بوزارة الكهرباء والنفط للتعاون بحل هذه المشكلة في القريب العاجل، وبعدها عقد الصالحي مؤتمرا صحفيا تحدث بكل وضوح عن ما يدور خلف الكواليس حول ازمة الكهرباء"، مؤكدا ان " القضية سياسية بامتياز يراد منها اظهار كركوك في الوضع الحالي بلا خدمات وكهرباء وماء لالقاء اللوم على ادارة محافظة كركوك ونوابها".وبين الصالحي ان "حكومة اربيل تستلم النفط والغاز من كركوك وفوق كل ذلك يتم شراء الكهرباء من اموال البترودولار لكركوك ووزير الطاقة في الاقليم اشتي هورامي لا يعطي حصة كركوك من الكهرباء ويتم ايقافها من سيطرة توزيع اربيل ".وكما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء في الاقليم نجيرفان بارزاني الى "التدخل العاجل وعدم ترك اهالي كركوك وحيدين وبلا خدمات".وانتقد الصالحي "بقية المسؤولين الذين لم يحضروا الاجتماع الهام لهذا اليوم"، موضحا ان "هذه المشكلة هي مشكلة الجميع ويجب على كافة الاطراف ان تتعاون مع بعضها لارضاء اهلنا في كركوك".واوضح ان "تحركاته هي ليست لجلب الكهرباء للتركمان فقط بالمدينة فعلى الذين فازوا بالانتخابات ونالوا اصوات الناخبين ان يتحملوا هذه المسؤولية ايضا".





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