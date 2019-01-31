ارتفاع أسعار النفط مع بيانات إيجابية بشأن المعروض

2019/01/31 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تلقي الخام بيان إيجابية بشأن المخزونات الأمريكية والمعروض العالمي.





وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت "القياسي تسليم مارس بنحو 0.7% إلى 62.09 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.6% عند 54.53 دولار للبرميل.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس ارتفاع المخزونات بمقدار 0.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير الجاري إلى 445.9 مليون برميل، وهو أقل من التوقعات عند 3 مليون برميل.





أما إنتاج الخام الأمريكي فاستقر عند أعلى مستوى في تاريخه خلال نفس الفيرة مُسجلاً 11.900 مليون برميل يومياً.





وفيما يتعلق بالواردات الأمريكية فتراجعت بنحو 1.108 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي إلى 7.083 مليون برميل يومياً.





كما أن الولايات المتحدة أعلنت في الأسبوع الجاري تطبيق عقوبات ضد شركة النفط الوطنية في فنزويلا "بي.دي.في.سي.أيه"؛ وذلك بهدف زيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو ونقل السلطة إلى "خوان جوايدو" الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.





وفي سياق منفصل أعلنت موسكو خفض إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يومياً خلال يناير مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي.





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