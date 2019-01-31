ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع مكاسب قطاع الرقائق

2019/01/31 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب أسهم شركات قطاع الرقائق، ومع تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي على لهجته الأقل تشددية.





وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 1.1% إلى 20773.5 نقطة، وذلك بعدما سجل 20869.4 نقطة في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 21 يناير الماضي.





كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 1.1% عند 1567.5 نقطة.





وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد الين أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 108.70 ين.





وفي بورصة طوكيو ارتفعت أسهم شركات الرقائق مع توقعات إيجابية لنتائج الأعمال عن العام الجاري، فصعد سهم "تي.دي.كيه" بنحو 8.1% مع توقعات الشركة بأن تحقق أرباحاً سنوية تشغيلية بقيمة 110 مليار ين.





كما زاد سهم شركة "أدفانسيت" بنسبة 7.9%، مع زيادتها لتقديراتها للأرباح الشتغيلية السنوية.





وفي سياق منفصل عزز بنك الاحتياطي الفيدرالي من لهجته الأقل تشددية أمس، وذلك عقب إعلان تثبيت معدل الفائدة، وقال جيروم باول إن أسباب رفع معدلات الفائدة ضعفت بعض الشيء.





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