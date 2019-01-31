قوات أميركية تستطلع حقل عكاز للغاز غربي الأنبار 

2019/01/31 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر في مجلس محافظة الانبار، الخميس، عن قيام قوات أميركية مسنودة بمروحيات قتالية بعملية استطلاع في حقل عكاز للغاز غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة أميركية مسنودة باليات حربية ترافقها طائرات حربية استطلعت حقل عكاز للغاز بقضاء القائم من دون معرفة الدواعي الحقيقية من وراء عملية الاستطلاع والهدف منها”.واضاف المصدر، […]

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