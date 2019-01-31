2019/01/31 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
كشف مصدر في مجلس محافظة الانبار، الخميس، عن قيام قوات أميركية مسنودة بمروحيات قتالية بعملية استطلاع في حقل عكاز للغاز غربي المحافظة.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة أميركية مسنودة باليات حربية ترافقها طائرات حربية استطلعت حقل عكاز للغاز بقضاء القائم من دون معرفة الدواعي الحقيقية من وراء عملية الاستطلاع والهدف منها”.
واضاف المصدر، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات أميركية تستطلع حقل عكاز للغاز غربي الأنبار ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف مصدر في مجلس محافظة الانبار، الخميس، عن قيام قوات أميركية مسنودة بمروحيات قتالية بعملية استطلاع في حقل عكاز للغاز غربي المحافظة.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة أميركية مسنودة باليات حربية ترافقها طائرات حربية استطلعت حقل عكاز للغاز بقضاء القائم من دون معرفة الدواعي الحقيقية من وراء عملية الاستطلاع والهدف منها”.
واضاف المصدر، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات أميركية تستطلع حقل عكاز للغاز غربي الأنبار ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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