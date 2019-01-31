نائب يهدد النزاهة بالاستجواب اذا لم تحسم العديد من الملفات التي أحيلت إليها

2019/01/31 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددَ عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، هيئة النزاهة بالاستجواب داخل مجلس النواب اذا لم تحسم العديد من الملفات التي أحيلت إليها، مبينا: ان هناك تقصدا بتأخير تلك الملفات.

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