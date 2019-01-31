مسعود بارزاني يبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي العملية السياسية في كردستان

2019/01/31 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مع وفد من الاتحاد الأوروبي الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات بين أربيل وبغداد، وكذلك العملية السياسية في الإقليم

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