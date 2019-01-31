الحكمة يكشف عن (لقاء قمة) بين البناء والإصلاح الأسبوع الحالي

2019/01/31 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ رئيس المؤتمر العام لتيار الحكمة الشيخ حميد معلة الساعدي ، عن عقد لقاء قمة بين تحالفي البناء والإصلاح خلال الاسبوع الحالي، مشيرا إلى أن اللقاء سيتضمن جدول اعمال يتعلق بملفات كثيرة هدفها دعم الحكومة.

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