2019/01/31 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عريقات: نتنياهو أعطى الضوء الأخطر لاستباحة الدم الفلسطيني

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