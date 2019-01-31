2019/01/31 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عريقات: عمل وحدة الخليل كان المراقبة وتقديم التقارير وتحسين أوضاع الفلسطينيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عريقات: عمل وحدة الخليل كان المراقبة وتقديم التقارير وتحسين أوضاع الفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عريقات: عمل وحدة الخليل كان المراقبة وتقديم التقارير وتحسين أوضاع الفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).