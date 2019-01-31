مفتشية الداخلية توقف أحد الأشخاص لإصداره بطاقة وطنية في الأعظمية منتحلاً فيها صفة شخص آخر

2019/01/31 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اليوم الخميس، القبض على أحد الأشخاص في دائرة البطاقة الوطنية في الأعظمية على خلفية اصداره بطاقة وطنية انتحل فيها

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