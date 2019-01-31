هاشتاغ يطالب السيسي بالرحيل يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2019/01/31 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت الأوضاع في مصر بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون أخيرا، وهي الزيارة التي اختتمت بمؤتمر صحفي شهد سجالا بين مطالبة الرئيس الفرنسي بالحرية وحقوق الإنسان

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