ذي قار :تراجع معدلات الاصابة بحبة بغداد الى اقل معدل في اربعة اعوام

2019/01/31 | 12:16

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تراجع معدلات الاصابة السنوية بحبة بغداد الى اقل معدل في اربعة اعوام .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تراجع معدلات الاصابة السنوية بحبة بغداد الى اقل معدل في اربعة اعوام .وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة حيدر حنتوش لشبكة اخبار الناصرية ، ان المحافظة لم تسجل في العام الماضي ‪2018‬ سوى ‪410‬ اصابات بعد ان كانت في العام الذي سبقه ‪691‬ اصابة وفي العام ‪2016‬ كانت ‪2825‬ والذي قبله كانت اربعة الاف اصابة .وعزا سبب هذا الانخفاض في معدلات الاصابة الى الحملات المتكررة في مكافحة حشرة ذباب الرمل ( الحرمس ) الناقل للمرض .

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