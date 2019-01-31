النزاهة تطالب بمنع سفر وزير سابق: متهم بملفات فساد خطيرة تطيح برؤوس كبيرة

2019/01/31 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس، الجهات المعنية اصدار اوامر منع سفر بحق وزير العدل السابق حيدر الزاملي، لوجود ملفات كبيرة وخطيرة في وزارته.

وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي لشفق نيوز ان "لجنة النزاهة البرلمانية، ستقوم بفتح ملفات الاطعام في السجون، فهناك شركات متورطة بهذا الملف الخطير والكبير، بالاضافة الى شخصيات بارزة سنكشف عنها وعن انتماءاتها السياسية قريباً".

وطالبف الصيادي الجهات المعنية "اصدار اوامر منع سفر بحق وزير العدل السابق حيدر الزاملي، لحين الانتهاء من التحقيق بهذا الملف، فربما يكون الوزير له علاقة بهذه الملفات او شخصيات مقربة منه هي المتورطة".

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