2019/01/31 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل "الغدير" إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقاً إندلع في مولدة سعة (250) KV في منطقة شارع السعدون مقابل نادي الجيش وسط بغداد، وتم انقاذ خزين وقود سعة 12الف لترا من مادة گاز"، مبيناً أن "الاضرار متوسطة داخل غرفة تشغيل المولدة".واضاف مراسلنا ان " قوة من الشرطة اغلت الطريق ومنعت الاقتراب منه فيما فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ".انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق هائل وسط بغداد وإنقاذ 12 إلف لتر "كاز" من الاحتراق ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق هائل وسط بغداد وإنقاذ 12 إلف لتر "كاز" من الاحتراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).