رسول: تفجير عشرات العبوات الناسفة واعتقال مطلوبين في الانبار

2019/01/31 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رسول في بيان تلقت "الغدير"نسخة منه، ان "القوات الامنية في قيادة عمليات الانبار وخلال تفتيش مناطق جنوب الخط السريع تمكنت من القاء القبض على اثنين من المشتبه بهما، كما تمكنت من تفجير ثلاث عبوات ناسفة شكلية خلال واجب نفذته في منطقة الزوية".واضاف رسول، ان " القوة تمكنت ايضا من تفجير ١١٢ عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات عصابات داعش في منطقة البو دعلج، ووفق معلومات دقيقة عثرت على حزام ناسف خلال تفتيش في مقبرة القرية العصرية، الى ذلك القت القبض على مطلوب بعد نصب سيطرة مفاجئة ضمن قضاء الرطبة".انتهى .م ك

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