2019/01/31 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على تعيين الضابط الدنماركي

السابق مايكل لوليسغارد ليحل مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في

اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت.وقال دبلوماسيون أمميون، "لم يعترض أي من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر

على هذا التعيين الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

قد إقترحه الاثنين".أما فيما يخص المبعوث الجديد لوليسغارد فقد قاد البعثة الأممية في

مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يصبح الممثل العسكري

للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.ولد لوليسغارد عام 1960، وكان مستشارا عسكريا لبلاده لدى الأمم

المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن يعين ضابطا دنماركيا رئيسا لبعثة المراقبين الأممين باليمن) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن يعين ضابطا دنماركيا رئيسا لبعثة المراقبين الأممين باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).