2019/01/31 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو قلقة

لعدم تخلي الإرهابيين عن محاولات الاستفزاز باستخدام الأسلحة

الكيميائية ضد المدنيين.وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس : "مما يدعو للقلق، ورود

تقارير عن محاولات الإرهابيين القيام باستفزازات باستخدام الأسلحة

الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.



ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا،

فإن مجموعة من نشطاء ما تسمى بالمنظمة الإنسانية "الخوذ البيضاء" زودت

بعض المستشفيات في إدلب بالأجهزة اللازمة لتصوير مثل تلك

الاستفزازات".وأشارت زاخاروفا إلى أن التوترات حول منطقة تخفيض التصعيد لا تقل.



وأن

مسلحي "هيئة تحرير الشام" الذين يعملون هناك، يقصفون يوميا المناطق

السكنية المجاورة، وكذلك يزيدون تجمعات قواتهم قرب خط التماس مع

القوات السورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: الخوذ البيضاء يستعدون لتمثيلية جديدة باستخدام الأسلحة الكيميائية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: الخوذ البيضاء يستعدون لتمثيلية جديدة باستخدام الأسلحة الكيميائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).