قيادي في الحشد الشعبي يكشف حقيقة نشر التشيع بمحافظة الأنبار

2019/01/31 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

كشف القيادي في قوات الحشد الشعبي، أوس الخفاجي، اليوم الخميس، عن حقيقة الأنباء الواردة عن فتح مكاتب "دينية" تخوض في نشر التشيع بقضاء حديثة (أقصى غرب محافظة الأنبار).وقال الخفاجي، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "ليس للحشد الشعبي أي رغبة في نشر مذهب أهل البيت في مدن محافظة الأنبار".



مشيراً إلى أن "غالبية مكاتب الإرشاد الديني بمحافظة الأنبار يديرها رجال دين من المذهب السني".وأضاف أن "الحشد الشعبي لديه العديد من المديريات المرتبط بقواته ومنها الطبابة والتوعية والإرشاد الديني وذلك لا يعني سعيه لنشر المذهب الشيعي في المحافظات السنية.وفند الخفاجي جميع "إدعاءات" ومخاوف نواب محافظة الأنبار حول مزاعم نشر المذهب الشيعي في المحافظة.واثار نواب عن محافظة الأنبار مخاوفهم من سعي قوات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار بعد فتح مكاتب "التبليغ الديني" والتي تهدف لنشر المذهب الشيعي.

وتشكلت قوات الحشد الشعبي عقب دعوة المرجعية الدينية في تموز 2014 على غرار بروز تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش وسيطرته على مدينة الموصل (كبرى المدن العراقية) .وشاركت قوات الحشد الشعبي ضمن عمليات تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" .

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