2019/01/31 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عريقات: نتنياهو على استعداد لتقديم كل ما يملك للإبقاء على فصل الضفة وغزة

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