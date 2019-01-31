العراق يستعيد 216 مليار دينار وأراض وعقارات العام الماضي

2019/01/31 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استرجع مكتب المفتش العام في وزارة المالية وأوصى باسترجاع مبالغ تزيد عن 216 مليار دينار خلال العام الماضي، فيما أحبط عملية استيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم تابع للوزارة.





وقال المفتش العام بالوزارة ماهر البياتي، اليوم الخميس، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المكتب استرجع وأوصى باسترجاع أكثر من 216 مليار دينار خلال العام الماضي، مؤكداً أنه تم منع عملية استيلاء على عقار بمساحة 14 ألف دونم تابع للوزارة.





وأضاف أنه تم إصدار قرارات تضمين تتجاوز 12.7 مليار دينار، وأوصى باسترجاع 12.3 مليار دينار.





وتابع: بلغت قيمة المبالغ التي تمت إحالتها للتضمين للمدة ذاتها، 43 مليار دينار، وأكثر من 200 ألف دولار إضافة إلى 124 مليون دولار تم استرجاعها بالفعل.





وتابع البياتي أن المكتب ومن خلال الفرق التفتيشية واستقباله المعلومات سواء بشكل مباشر أو عن طريق الخط الساخن، تمكن من فتح العديد من الملفات، والتي على ضوئها شكل العام الماضي 379 لجنة تحقيقية بالقضايا الواردة للمكتب.





وأوضح أن مكتبه عمل أيضا على تقييم الأداء للعاملين والأداء المؤسساتي الذاتي للمدراء وإيجاد نقاط الضعف والقوة والعمل على تطوير الإيجابيات ومكافحة الفساد والحد منها، فضلا عن وضع معالجات للظواهر السلبية بتدوير بالمواقع الوظيفية والمحاسبة والإقصاء إذا تطلب الأمر.





وأشار إلى تمكن مكتبه خلال المدة القليلة الماضية، من كشف عملية استيلاء على عقار بمساحة 14 ألف دونم تابع لوزارة المالية مستغل من قبل بعض ضعاف النفوس ليتم انشاء مشاريع تجارية وزراعية وسكنية.





وتابع: وردت معلومات تفيد بأن مساحات من العقار بيعت إلى مواطنين خلافاً للقانون على الرغم من أن الأرض المذكورة مملوكة لوزارة المالية.





وتابع مفتش عام المالية أن مكتبه تمكن أيضا من كشف عقارات عائدة لوزارة المالية مباعة لمواطنين نتيجة مخالفات وتزوير في الإجراءات، ومنها تحويل حولت ملكية 4 عقارات بكتب مزورة منسوبة إلى عقارات الدولة، إضافة إلى 3 عقارات أخرى بيعت خلافاً للقانون.





وقال إن تم الإيعاز للجهات المختصة بالوزارة لرفع دعاوي جزائية وقضائية لإبطال قيود البيع وإعادة العقارات إلى وزارة المالية.





وشدد البياتي على أن المكتب تمكن أيضا خلال المدة القليلة الماضية وبالتعاون مع هيئة النزاهة والمصرف الزراعي التعاوني، من كشف عملية إدخال عملة مزورة إلى أحد فروع المصرف المذكور، وتم ضُبطَ الموظف المتورط واعترف بإدخاله العملة المزورة.





وتابع: قُدر إجمالي المبلغ بحدود 250 مليون دينار، مؤكدا اتخاذ مكتبه للإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من له علاقة بهذه العملية المشبوهة.





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