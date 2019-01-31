النشاط الصناعي بالصين يواصل الانكماش في أول شهر بـ2019

2019/01/31 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي خلال يناير الجاري، مع حقيقة تباطؤ النمو الاقتصادي الدولة الآسيوية.





وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين اليوم الخميس أنه سجل مستوى 49.5 نقطة في يناير الجاري، مقابل 49.4 نقطة في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينكمش مُسجلاً 49.3 نقطة في الشهر الجاري.





وحينما يُسجل المؤشر قراءة أدنى مستوى 50 نقطة فإن ذلك يعني أنه تحول من النمو إلى الانكماش.





وعلى الجانب الآخر فأن مؤشر الإنتاج غير الصناعي بالصين سجل نمو عند مستوى 54.7 نقطة في يناير، مقابل 53.8 نقطة في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج غير الصناعي في الصين سيسجل مستوى 53.9 نقطة في الشهر الحالي.





وفي الأسبوع الماضي أعلنت الصين نمو الاقتصاد هناك بأبطأ وتيرة في 28 عام خلال العام الماضي وذلك بنحو 6.6%.





وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد اليوان أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 6.7095 يوان.





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