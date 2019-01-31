2019/01/31 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة ديالى : اعتقال 27 مطلوب خلال الممارسات ألأمنية في عموم المحافظة

31/01/2019 12:14:00 PM |

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واع / مكتب ديالى / س .م

أعلن قيادة شرطة ديالى ، الخميس، عن اعتقال عدد من المطلوبين خلال الممارسات ألأمنية في عموم المحافظة .

وذكر بيان للناطق الاعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مفارز من قسم بعقوبة وجلولاء وهبهب وقسم شؤون السيطرات الخارجية وفوج طوارئ ديالى النموذجي ومفارز شعبة مكافحة أجرام بعقوبة والخالص وبني سعد وبهرز وخانقين وشعبة اجرام الخطف تمكنت من القاء القبض على 27 مطلوباً خلال اليومين الماضيين من بينهم خمسة مطلوبين وفق المادة 4ارهاب في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضاف العطية، انه "تم أرسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء"، مبينا ان "قيادة شرطة ديالى تواصل من جهودها الامنية لتنفيذ اوامر القبض بحق المجرمين وتقديمهم للعدالة" مشيداً "بالتعاون الكبير الذي يبديه المواطنين في كشف المجرمين والقاء القبض عليهم"

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