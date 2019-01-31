تظاهر الكوادر التمريضية في مستشفيات كربلاء للمطالبة بتحقيق 4 مطالب

2019/01/31 | 12:20

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بغداد اليوم- كربلاء

نظم العشرات من الكوادر التمريضية في محافظة كربلاء، الخميس 31 كانون الثاني 2019، وقفة احتجاجية في مستشفيات المحافظة.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن العشرات من الكوادر التمريضية نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة برفع التسكين الوظيفي، وزيادة مخصصات الخطورة من 50% الى 100 %.

واضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا الحكومة بتوزيع قطع اراضي سكنية لهم، وتوسيع قبولاتهم في الكليات والمعاهد.

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر رفيع في مجلس محافظة ديالى، الخميس (31 كانون الثاني 2019)، عن اصدار قرار فوري بإيقاف استثمار "قلب بعقوبة" وذلك بعد 24 ساعة من نشر بغداد اليوم خبراً عن وجود شبهات بعقد الاستثمار الخاص بالموضوع.

وقال المصدر في

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب احمد الجبوري، الخميس (31 كانون الثاني 2019)، ان ترأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمجلس مكافحة الفساد جعلت الأخير بلا قيمة.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في "تويتر" مخاطباً عبد المهدي، إنه "لا ق

بغداد اليوم - بغداد

رد الحشد الشعبي في قضاء حديثة، الخميس 31 كانون الثاني 2019 , على ما نشر عن افتتاح مكتب لهيأة الحشد في القضاء لنشر ’’التشيع ’’ .

وقال امر لواء حديثة للحشد الشعبي فيصل حسين لـ ( بغداد اليوم )

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