بوسطن يواصل صحوته في غياب إيرفينغ

2019/01/31 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهو الفوز الثاني على التوالي لبوسطن سلتيكس في ثاني مباراة يخوضها في غياب صانع ألعابه إيرفينغ الذي تعرض لإصابة في وركه الأيسر في المباراة التي خسرها أمام ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين 111-115 السبت الماضي، لكنه سيكون جاهزاً لخوض المباراة ضد نيويورك نيكس الجمعة.ويدين بوسطن سلتيكس بفوزه إلى لاعبيه الشباب خصوصاً البديل جايلن براون (22 عاماً) وتيري روزيير (24 عاماً) اللذين حقق كل منهما الثنائية المزدوجة "دبل دبل" بتسجيل الأول 24 نقطة مع 10 متابعات، والثاني لـ17 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف جايسون تاتوم (20 عاماً) 20 نقطة.وضرب بوسطن سلتيكس بقوة في الربع الثالث حيث كسبه 35-16 ولم يجدوا أي مقاومة من ضيوفهم بل أنهم وسعوا الفارق في إحدى فترات المباراة إلى 35 نقطة قبل أن يحسموها في صالحهم بفارق 32 نقطة.وكان كيمبا ووكر أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 21 نقطة وأضاف مالك مونك 16 نقطة.وهو الفوز السابع لبوسطن سلتيكس في مبارياته العشر الأخيرة والـ32 في 51 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الخامس في المنطقة الشرقية، فيما مني تشارلوت هورنتس بخسارته الـ24 في 50 مباراة وبقي في المركز السابع للمنطقة ذاتها.وواصل دنفر ناغتس مطاردته لغولدن ستايت ووريرز متصدر المنطقة الغربية عندما تغلب على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 105-99.وهو الفوز الرابع على التوالي لدنفر ناغتس والـ35 في 50 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في المنطقة الغربية خلف ووريرز (36 فوزا في 50 مباراة)، فيما ابتعد نيو أورليانز بيليكانز عن المراكز الثمانية المؤهلة للأدوار النهائية "بلاي أوف" بتراجعه إلى المركز الثاني عشر بعدما مني بخسارته التاسعة والعشرين في 52 مباراة.وخاض نيو أورليانز المباراة في غياب 4 لاعبين أساسيين بينهم نجمه أنطوني ديفيس المصاب في أحد أصابعه والذي يرغب في ترك الفريق في الأيام القليلة المقبلة.ورغم ذلك صمد نيو أورليانز أمام دنفر ناغتس الذي حسم المباراة في الثواني الأخيرة بفضل تألق نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" بتسجيله 20 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.وفي باقي المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على إنديانا بايسرز 107-89، وبورتلاند ترايل بلايزرز على يوتا جاز 132-105، ومينيسوتا تمبروولفز على ممفيس غريزليز 99-97 بعد التمديد، وساكرامنتو كينغز على أتلانتا هوكس 135-113، فيما خسر ميامي هيت أمام شيكاغو بولز 89-105، ونيويورك نيكس أمام دالاس مافريكس 90-114.

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