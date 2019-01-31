المالية تحدد الحد الأدنى للعاملين بالأجر اليومي بـ350 دينار

2019/01/31 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسأكد النائب هدى سجاد، اليوم الخميس، ان وزارة المالية عملت بقرار مجلس الوزراء، الخاصة بتحديد الحد الأدنى لراتب الإجراء بـ٣٥٠ الف دينار ومولت بناء على ذلك.

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