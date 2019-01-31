2019/01/31 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عريقات: محاولات التطبيع طعنة في ظهر الفلسطينيين ومكافأة للإرهاب الإسرائيلي

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