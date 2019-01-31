2019/01/31 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عريقات: إدارة ترامب تتصرف باستفزاز واستقواء وبلطجة سياسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عريقات: إدارة ترامب تتصرف باستفزاز واستقواء وبلطجة سياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عريقات: إدارة ترامب تتصرف باستفزاز واستقواء وبلطجة سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).