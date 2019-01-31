انخفاض واردات آسيا من نفط إيران لأقل مستوى في 3 سنوات في 2018 بفعل العقوبات

2019/01/31 | 12:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت واردات أكبر أربعة مشترين آسيويين لنفط إيران إلى أدنى كمية في ثلاث سنوات في 2018 في ظل العقوبات الأمريكية على طهران، لكن الصين والهند عززتا الواردات في ديسمبر كانون الأول بعدما نالتا إعفاءات من واشنطن.

وأظهرت بيانات من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أن أكبر المشترين الأربعة استوردوا إجمالا 1.31 مليون برميل يوميا في 2018، بانخفاض 21 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة.

وأظهرت بيانات رويترز أن الكمية هي الأقل منذ استيراد مليون برميل يوميا في 2015، حين أدت جولة سابقة من العقوبات على إيران إلى انخفاض حاد في الواردات الآسيوية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إذ ترغب في إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران.



وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تماما.

وعلى أساس شهري، انتعشت واردات آسيا من إيران إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 761 ألفا و593 برميلا يوميا في ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي عززت فيه الصين والهند المشتريات بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول من العقوبات الإيرانية لمدة 180 يوما اعتبارا من بداية نوفمبر تشرين الثاني.

وفي ديسمبر كانون الأول، ارتفعت واردات الصين أكثر من 500 ألف برميل يوميا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في حين زادت واردات الهند أكثر من 302 ألف برميل يوميا.

ولم تستورد اليابان وكوريا الجنوبية أي نفط إيراني في ذلك الشهر حيث مازالتا تعملان على حل مشكلات تتعلق بالمدفوعات والشحن، لكن البلدين استأنفا تحميل النفط من إيران في الشهر الجاري.





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