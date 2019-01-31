بعد الهزيمة المذلة.. جمهور تشلسي “يهين” ساري باغنية!

2019/01/31 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هاجم ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي لاعبيه بعد الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكرر مزاعمه بشأن أنه لا يستطيع تحفيزهم عقب الهزيمة الثقيلة 4-صفر أمام بورنموث ليخرج من المربع الذهبي.وسيطر فريق تشلسي في الشوط الأول من المباراة، في أول ظهور للاعب الأرجنتيني غونزالو هيغوين في الدوري الإنجليزي […]

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