شركة “نايكي” تعلق على ورود “كلمة الله” على احد منتجاتها

2019/01/31 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تواجه شركة “نايكي” ضغوطا لسحب إحدى أبرز ماركات الأحذية من السوق، إثر انطلاق حملة على الإنترنت تقول إن المُنتج يضم رسما شبيها بكملة “الله” في اللغة العربية.وبحسب ما نقلت “بلومبرغ”، فإن الحملة التي أطلقها أحد الزبائن ترى أنه من الفظيع أن تسمح الشركة الرائدة بوضع كلمة شبيهة بكلمة “الله” على […]

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