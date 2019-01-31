2019/01/31 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتعش المؤشر نيكي الياباني، اليوم الخميس، في الوقت الذي تعهد فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحلي بالصبر بشأن رفع أسعار الفائدة، مما ساهم في تهدئة المخاوف من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.1 % إلى 20773.49 نقطة بعد أن بلغ 20869.42 نقطة في التعاملات الصباحية وهو أعلى مستوياته منذ 21 يناير/ كانون الثاني.

وعلى مدى الشهر، ربح المؤشر القياسي 3.8 % بعد أن انخفض 10.5 % في الشهر السابق.

وارتفع المؤشر توبكس 1.1 % ليغلق عند 1567.49 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الأربعاء، إلى أن مسعاه لتشديد السياسة النقدية المستمر منذ ثلاث سنوات ربما بلغ نهايته في ظل قتامة مفاجئة لآفاق الاقتصاد الأمريكي بسبب المخاطر العالمية والأزمة التي تشهدها مفاوضات التجارة والميزانية الحكومية في الولايات المتحدة.

وقال محللون إن المستثمرين اليابانيين رحبوا بالموقف الأكثر حذرا للمركزي الأمريكي، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك سيضعف الدولار ويعزز الين مما يشكل خطرا على أسهم شركات التصدير.

وانخفض الدولار 0.3 % إلى 108.78 ين.

وقفزت أسهم أدفانتست كورب المصنعة لمعدات الرقائق 7.9 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية.

كما ارتفعت أسهم تي.دي.كيه كورب 8.1 % مع خفضها لتوقعات أرباح التشغيل السنوية إلى 110 مليارات ين بما يتماشى مع تقديرات السوق.

لكن سهم سكرين هولدنجز هوى عشرة بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي الربح بشدة إلى 17 مليار ين من 30.5 مليار ين في السنة المنتهية في مارس/ آذار.

وانخفض سهم داينبون سوميتومو للأدوية مجددا بنسبة 17 %، ليواصل التراجع بعد أن هوى 19 % أمس الأربعاء، بفعل خيبة الأمل إزاء تجربة سريرية مشتركة لعقار مع سان بايو لم تُكلل بالنجاح.



وتصدر السهم قائمة الأسهم الهابطة بالنسبة المئوية في السوق.

وهبط سهم سان بايو، المدرج في سوق الشركات الناشئة بطوكيو، 17 % بعد أن تراجع 26 % أمس الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار ينخفض واليورو يرتفع مع تحول المركزي الأمريكي إلى الحذر) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار ينخفض واليورو يرتفع مع تحول المركزي الأمريكي إلى الحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).