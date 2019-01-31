2019/01/31 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عريقات: القدس أهم من كل العواصم العربية

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