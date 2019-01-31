تل أبيب | الجيش الإسرائيلي: حزب الله يمهد الطرق للتوغل داخل أراضينا

2019/01/31 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ رئيسُ هيئةِ أركانِ جيشِ الاحتلالِ الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أن حزبَ الله ِاللبناني يَعملُ على إعدادِ ظروفٍ للتوغلِ داخلَ أراضي سيطرةِ إسرائيل.

وقال كوخافي في

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