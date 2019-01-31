2019/01/31 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..سجلت شركة آبل الاميكرية انخفاض كبير في نتائجها الماليه خلال الربع الاخير من العام الماضي 2018 , ووفقا لاحدث التحليلات فإن شركة آبل الاميركية تمكنت فقط من شحن ما يقارب 56.9 ملوين وحده من هواتف الايفون مقارنة بنفس الربع من عام 2017.وذكرت الشركة، ان ” إيراداتها من مبيعات هواتف “آي فون” تراجعت بنسبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض كبير في شحنات هواتف آيفون الى 11.4 مليون وحده فقط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنخفاض كبير في شحنات هواتف آيفون الى 11.4 مليون وحده فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).