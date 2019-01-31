الرافدين يهدد شركات ومنافذ باجراءات قانونية لادعائهم منح السلف للموظفين والمتقاعدين

2019/01/31 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد مصرف الرافدين بعض الشركات والمراكز التجارية وأصحاب المنافذ الخاصة باتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحقهم بسبب ادعائهم منح السلف والقروض للموظفين والمتقاعدين.

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