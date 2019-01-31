التعليم توافق على إجازات الموظفين الراغبين بـإكمال دراساتهم في الخارج

2019/01/31 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزيرها قصي السهيل، وافق على إطلاق الإجازات الدراسية للموظفين الراغبين بإكمال دراساتهم خارج البلاد للعام 2019.

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