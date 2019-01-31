اليوم.. اربع مباريات في ممتاز الكرة

2019/01/31 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تستكمل مباريات الجولة الـ14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، باقامة اربع مواجهات.وقال مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة شهاب احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة الـ14 تستكمل اليوم باقامة 4 مباريات، اذ يحل فريق الشرطة ضيفا على السماوة، فيما يستقبل فريق النجف بملعبه الدولي، فريق أربيل”.واضاف احمد، […]

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