صحة ميسان لـ

2019/01/31 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير القطاع الثالث في دائرة صحة ميسان محمد رويس ،اليوم الخميس، عن قيام فريق من وحدة الرقابة الصحية التابع الى دائرة صحة ميسان بحملة

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