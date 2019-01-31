الجبوري لعبد المهدي عبر تويتر: مجلس مكافحة الفساد بلا قيمة لهذا السبب وهذا هو الحل

2019/01/31 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب احمد الجبوري، اليوم الخميس، ترأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمجلس مكافحة الفساد جعلت الأخير بلا قيمة.

وذكر الجبوري في تغريدة بموقعه في تويتر

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