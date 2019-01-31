الاتحاد الأوروبي يطلق قناة تجارية مع إيران

2019/01/31 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت القناة الاخبارية الالمانية إن اسم هذه القناة المالية للتبادل المالي مع ايران هو INSTEX وهي اختصار لـ Instrument in Support of Trade Exchanges أي "أداة دعم الانشطة التجارية".

ونوه تقرير بثته الوكالة، الى ان باريس ستستضيف هذه القناة المالية وسيتولى محافظ مصرف ألماني بارز مسؤولية هذه القناة.انتهى..س ح

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